◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）初出場の丸山希（北野建設）が今大会日本勢初メダルとなる銅メダルを獲得。歴史に名を刻んだ２７歳のニューヒロインは、瞳をうるませた。表彰式では笑顔で手を振り、歓声に応えた。「正直こんなに早く首にかけてもらえると思っていなかった。セレモニーでメダルをいただけて、より銅メダルの重みを感じ