◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子 ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)スノーボード男子ビッグエアでは、木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得。日本勢ワンツーの快挙となりました。木俣選手は金メダルにあと一歩届かずも、2度“5回転半”の大技を成功。同種目男子初となる堂々の銀メダルに輝きました。自身初出場となるオリンピックでの快挙に、「おっ！よかった。ありがとうございま