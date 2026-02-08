小田急箱根と小田急電鉄は、2026年2月27日（金）から4月22日（水）まで、箱根エリアの35店舗が参加する恒例の人気イベント「箱根スイーツコレクション 2026」を開催します。27回目となる今回のテーマは「春の箱根で宝探し きらめきスイーツ」。宝石のように輝くパティシエ渾身の限定メニューが楽しめるだけでなく、特急ロマンスカーや宿泊施設とセットで予約することで、おトクな価格に。日帰りでも宿泊でも、春の箱根旅行とスイー