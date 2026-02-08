[2.7 J1百年構想EAST第1節 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島 味スタ]日本代表の森保一監督が7日、J1百年構想リーグ開幕節の鹿島アントラーズ対FC東京戦を視察した。この一戦は1-1で規定の90分間を終えたため、Jリーグでは1998年以来28年ぶりとなるPK戦を実施。5人全員が成功したFC東京が勝利し、「勝ち点2」を獲得した。シーズン移行に伴って2026年上半期のみで行われる百年構想リーグでは今年6〜7月の北中米W杯を見据え、引き分けの場