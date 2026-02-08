[2.7 J1百年構想EAST第1節 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島 味スタ]鹿島アントラーズ期待の大卒ルーキーが、特別大会開幕戦でさっそくJリーグデビューを飾った。{[c|明治大}}から加入したMF林晴己はJ1百年構想リーグ開幕節・FC東京戦の後半18分、最初の交代カードで途中出場。チームが退場者を出して数的不利のなか、4-4-1の右サイドハーフを担った。ファーストプレーから物語があった。林はピッチに入った直後、すぐに右サイドでDF植