[2.7 J1百年構想EAST第1節 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島 味スタ]5度目のW杯イヤーが幕を開けた。FC東京のDF長友佑都は2026年上半期の特別大会「J1百年構想リーグ」開幕節・鹿島戦に左サイドバックで先発出場。39歳になっても衰えないタミナで上下動を繰り返すだけでなく、近年は見せ場が限られていたオーバーラップからのクロスで再三のチャンスを導き、前人未到のW杯5大会連続出場に向けて好スタートを切った。昨季は右サイドバッ