ユナイテッドアローズが運営する「シテン（CITEN）」が、サンリオの9キャラクターとのコラボレーションアイテムを発売する。2月14日から順次、シテンの各店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】同コラボでは、「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」の9キャラクターのイラストを採用。各キャ