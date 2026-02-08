柏は8日、敵地U等々力で川崎FとのJ1百年構想リーグ開幕節に臨む。昨季リーグ戦は優勝した鹿島に勝ち点1差及ばず2位。ルヴァン杯も決勝で広島に敗れただけに、エースの日本代表FW細谷真大（24）は「優勝しかない」と高らかに宣言する。「勝負強さが足りなくて二つとも落とした。練習から一つ一つの勝負にこだわる意識を持つことができれば、また違う結果がある」。2年目を迎えたリカルド体制で“あと一歩”を突き詰めるシーズン