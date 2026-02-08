【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、練習用リンクでの公式練習に臨んだ。スタート時間の午後８時５５分には本番会場で団体男子ショートプログラム（ＳＰ）の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）の応援。同９時５分にリンクに入るドアを開けると、「１位だ！やったー！！いえーい！！！」とチームスタッフに向かって絶叫。報道陣にもガッツポーズを作り「あっつい