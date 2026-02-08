真面目に働いているのが馬鹿らしくなるような会社は、残念ながら実在する。投稿を寄せた愛知県の50代女性は、かつて在籍した会社のあまりにずさんな金銭感覚と公私混同ぶりに、心底呆れ果てたという。「カツカツの自転車操業のくせに社長が高級デリヘルを定期的に利用しているのを知り、不信感」もともと正社員として働いていた女性だが、30代半ばを前に妊活に専念するためパートへ転向。出張のない内勤業務と経理補助に就くことに