〈「土佐とは違う」清岡道之助が語る、長州藩に優れた人材が多かった理由〉から続く ＜第157話です。156話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。単行本1巻〜14巻が発売中。最新コミックス第15巻は2月16日（月