統合失調症の姉と、病気を認めず、病院に連れて行かず、長期にわたって自宅で面倒を見る父と母。その日常をビデオに撮り続ける弟--。2024年公開のドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』は、そんな家族の記録である。【画像】1990年頃。白衣を着て大学の研究室にいる姉同作の監督・藤野知明氏が先月末、映画と同名の書籍『どうすればよかったか？』（文藝春秋）を発表した。「姉は病気なのだから、病院に連れていけば