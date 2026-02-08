〈「胸ポケットからスポイトのようなものを取り出して、お茶に何かを…」統合失調症の娘と暮らす父が密かにしていた“許されない行動”〉から続く統合失調症の姉と、病気を認めず、病院に連れて行かず、長期にわたって自宅で面倒を見る父と母。その日常をビデオに撮り続ける弟--。2024年公開のドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』は、そんな家族の記録である。【画像】1990年頃。白衣を着て大学の研究室にいる姉同