◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フィギュアスケート団体（2026年2月7日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート団体の男子SPで鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベストに迫る108・67点をマークし、1位。世界選手権2連覇のイリア・マリニン（米国）を上回り、首位米国との差を縮めた。冒頭の4―3回転の連続トーループ、4回転サルコーを鮮やかに決め、スピン、ステップも全て最高のレベル4を獲