〈統合失調症の娘を病院に連れて行かず、自宅に閉じ込めて…それでも精神科医が「ご両親の判断は正しかった」と断言した理由〉から続く統合失調症の姉と、病気を認めず、病院に連れて行かず、長期にわたって自宅で面倒を見る父と母。その日常をビデオに撮り続ける弟--。2024年公開のドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』は、そんな家族の記録である。【画像】1990年頃。白衣を着て大学の研究室にいる姉。©2024