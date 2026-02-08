2023年の世界選手権でゴールするバイアスロンのレベッカ・パスラー＝オーベルホフ（ロイター＝共同）スポーツ仲裁裁判所（CAS）は7日、ドーピング違反で暫定的な資格停止処分を科されたバイアスロン女子のレベッカ・パスラー（イタリア）の処分無効を求める訴えを受理したと発表した。乳がんの治療にも使われる禁止物質のレトロゾールが検出されたパスラーは、選手に過失のない混入によるものだと主張している。（共同）