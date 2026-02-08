今シーズン最強寒気の影響で、8日は日本海側を中心に警報級の大雪となる見込みです。普段雪の少ない地域でも雪が強まる見込みで、東京都心ですでに3cmの積雪を観測しました。交通障害などに警戒が必要です。日本海側の広い範囲で断続的に雪が降っていて、午前4時までの3時間に降った雪の量は鳥取・大山町で21cmなどとなっています。8日は大雪のピークとなる見込みで、特に北陸から山陰を中心に警報級の大雪となるおそれがあり、積