新しい季節の始まりに、日常を少しだけアップデートしてくれるモノを取り入れてみませんか。GoodsPress Web編集部が今回ピックアップしたのは、機能性や背景にこだわりが詰まった、今注目の最新アイテム5選！“ながら聴き”を快適に進化させたソニーのイヤーカフ型イヤホンをはじめ、極限環境で鍛えられたG-SHOCKのタフウォッチ、ストリートの定番を春仕様に仕上げたアディダスの新作スニーカーなど。毎日の暮らしや身につける時間