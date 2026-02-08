気象台は、午前4時16分に、大雪警報を津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村に発表しました。 【写真を見る】【大雪警報】岡山県・津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町などに発表【8日04:16時点】 北部では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■津山市□大雪警報【発表】積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量45cm・