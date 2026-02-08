アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、秋田県の提供を開始した。ANAクラウンプラザホテル秋田、中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田、縄文のふる里 大湯温泉 ホテル鹿角など、対象となるホテルや飲食店での会計で、1ポイント＝1円相当として利用できる。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先のホテルや飲食店などの提携店で無期限に利用できる電子ポイント「ふるなび