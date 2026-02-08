堂々とイタリア語の歌を披露したマライア(C)Getty Images世界的な歌姫による“パフォーマンス”は批判も頂戴する事態となった。現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ五輪の開会式が行なわれた。メイン会場となったサン・シーロスタジアムには、アメリカの世界的歌手であるマライア・キャリーさんが登場。1500万ドル（約23億7000万円）もしたというエレガントな衣装に身を包み、圧巻の歌声を披露した。【写真】氷上と雪上のヒロ