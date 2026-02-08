肉離れで全治2〜3週間の見込みと報じられた平良の状態が心配される(C)産経新聞社侍ジャパンに不安材料が浮上した。2月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンに選出された西武の平良海馬が、左ふくらはぎの軽い肉離れと診断されたと報じられた。全治2〜3週間の見込みだという。3月6日に初戦を迎えるWBC出場へ、黄色信号が灯った。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見