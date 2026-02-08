「広島春季キャンプ」（７日、日南）４年目の広島・益田武尚投手（２７）がシート打撃に登板し、打者６人を無安打に封じた。「悪くないかな」と充実感をにじませつつも、さらなるアピールへ「どこでも投げられる準備をしていきたい」と引き締めた。６人中３人からゴロアウトを奪った。サイドスロー気味のフォームで昨秋から重点的に強化している変化量の多いツーシームを低めに投げ込み、「結果としてゴロが増えたのは、プラ