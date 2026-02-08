◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月7日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。フリー進出が決まった日本は、アイスダンスのフリーダンスに吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場した。「不死鳥」の曲に乗り、ストレートラインリフト、ローテーショ