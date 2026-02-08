JRAは8日、開催予定だった東京競馬および京都競馬4日目の開催を雪のため中止すると発表した。小倉競馬6日目は通常どおり開催する。キャリーオーバーが発生しているWIN5の発売も中止となる。東京競馬場および京都競馬場の指定席ネット予約・入場券ネット予約はすべて取消し、返金となる。なお、本日の東京競馬、京都競馬の代替競馬は「決定次第改めてお知らせする」としている。