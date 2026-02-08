男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（左）と銀メダルの木俣椋真＝リビーニョ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日（7日）スノーボード男子ビッグエア決勝で木村葵来（ムラサキスポーツ）が優勝し、今大会日本選手団第1号の金メダルに輝いた。木俣椋真（ヤマゼン）は銀メダルを獲得。この種目で日本勢の表彰台は初めて。長谷川帝勝は11位、荻原大翔（ともにTOKIOインカラミ）は12位だった。ノルディックスキー、ジ