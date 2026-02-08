ＪＲＡは７日、３月から調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝の引退式を実施すると発表した。２８日の阪神競馬場ウィナーズサークルで、１６時３５分頃から開始。ＹｏｕＴｕｂｅ「ＪＲＡ公式チャンネル」でライブ配信するほか、グリーンチャンネル、ＢＳイレブンでも放送する。また、引退記念イベントとして、７日から１５日までＪＲＡホームページ内の応募フォームで藤岡騎手へのメッセージを募集。メッセー