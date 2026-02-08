◆ミラノ・コルティナ五輪▽第２日（７日）ミラノ・コルティナ五輪は、前夜の開会式を終え、競技が本格スタート。ノルディックスキー・ジャンプの女子ノーマルヒルで、丸山希（北野建設）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルを獲得した。さらに、スノーボードの男子ビッグエアで木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルのワンツーフィニッシュ。いずれも初出場の３人の快挙で、日本は