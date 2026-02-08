突然ですが、「マンネリ」の正式名称知っていますか？カタカナ6文字！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「マンネリズム」でした！マンネリとは「マンネリズム」を省略した言葉です。マンネリズムは、本来は芸術や思想の分野で使われていた言葉で、表現や考え方が型にはまり、新鮮さや独創性を失っている状態を指します。日本ではこの長い言葉が日常会話では省略され、「マンネリ」として広く使われるようになりました。