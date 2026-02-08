「広島春季キャンプ」（７日、日南）広島の小園海斗内野手（２５）が７日、今キャンプ初のシート打撃で本塁打を放った。今春は打撃練習で高い弾道の打球を連発するなど、新たな打撃スタイルに挑戦中。守備でも３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、一塁を含む複数ポジションをこなすなど、万全の状態で侍に合流する準備を整えている。打球が右翼ポール上部に直撃すると、「カンッ」と乾いた