王球団会長がS組の今宮の仕上がりに太鼓判を押した。若手中心のC組（3、4軍）とともに福岡県筑後市のファーム施設で調整するベテランの姿に「この時期にしては、ものすごく上出来。今年に懸ける気持ちが表れている」と目を見張った。昨季はふくらはぎのけがなどもあって46試合の出場にとどまり、17年目の今季は野村らと遊撃を争う今宮も「その気持ちは十二分にある」と力を込めた。