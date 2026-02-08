西日本新聞社の田川大介社長と柴田建哉会長が7日、ソフトバンクの春季キャンプ地、宮崎市の生目の杜運動公園を訪れて「華たちばなみかん」を10キロ贈呈した。田川社長は「キャンプの成功と連続日本一を期待しています」と激励。目録を受け取った小久保監督は「選手たちに配ります」と笑顔で話した。