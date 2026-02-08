長崎県平戸市がスポーツの拠点施設として同市辻町に整備を進めてきた南部市民屋内運動場（愛称・南部ライフアリーナ）が完成した。11日に完成記念イベントとして、サッカー元日本代表DFの徳永悠平氏、V・ファーレン長崎OBの大竹洋平氏を招いたフットサル教室が開かれる。見学自由。新施設は鉄筋コンクリート2階建て、延べ床面積1462平方メートル。1階にフットサルなどに使える人工芝を敷いたアリーナ、2階に多目的ルームなどを