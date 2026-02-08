長崎県諫早市選挙管理委員会は7日、市内の期日前投票所で、衆院選の比例代表と最高裁裁判官国民審査の投票用紙を、それぞれ二重交付するミスがあったと発表した。そのまま投票されており、有効票として扱われる見込み。同選管によると6日午後、JR諫早駅iisaの投票所で、全ての投票を終えて入場券を回収された有権者が「入場券を途中の小選挙区の投票箱に入れてしまった」と誤って申告。担当者は確認が不十分なまま、小選挙区以