長崎署はこのほど、偽電話詐欺被害を未然に防いだとして、十八親和銀行思案橋支店の3人に感謝状を贈った。詐欺ではないと言い切る高齢女性に怒られても、粘り強く説得を続けて向き合ったことが功を奏した。署などによると、昨年12月15日午後、同支店窓口を訪れた90代女性が「定期預金を解約して280万円を引き出したい」と要望。窓口で応対した課長代理の洪（おおみず）雅子さん（48）らは、女性が引き出す理由を言わないことや