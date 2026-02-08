長崎県知事選と衆院選の同日選が8日投開票される。県選挙管理委員会が7日まとめた期日前投票（6日まで集計）の状況によると、ともに投票率は25％を超えた。伸び悩んでいた序盤から急伸し、それぞれの前回同時期を上回っている。県選管はいずれも増加した理由を「投票日に悪天候が予想されているため早めに投票する人が増えたことや、ダブル選挙となり注目が高まったことなどが考えられる」と分析している。知事選は有権者の2