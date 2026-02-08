8日投開票の衆院選では、論戦の結果を左右する投票率にも注目が集まる。事前調査では高い関心を示すデータが見られる一方、佐賀県内では近年、投票率の低迷が続く。投開票が真冬の2月に行われるのは36年ぶり。今後厳しい寒さによる外出控えもありえるため、投票率の伸び悩みを懸念する声も聞かれている。現行の小選挙区比例代表並立制が導入されて以降の投票率を振り返ると、初めて実施された1996年は66・07％。その後は60％台