佐賀県選挙管理委員会は7日、衆院選の期日前投票と不在者投票の状況を発表した。公示翌日の1月28日から2月6日までの10日間に投票したのは15万8989人（期日前15万6743人、不在者2246人）で、県内有権者数に占める割合は24・27％だった。前回2024年との比較で2万8454人増え、投票率換算では4・53ポイント上回った。（竹中謙輔）