福岡県選挙管理委員会は7日、衆院選の公示翌日から10日間（1月28日〜2月6日）の期日前投票者数を発表した。県内11選挙区の総数は88万433人で、前回2024年の衆院選の同期間と比べて27・0％（18万7061人）増えた。公示日前日（1月26日）の有権者数から計算した投票率は20・95％だった。