人類が共通の目標とすべき「核兵器なき世界」は、また実現が遠のいた。新たな核軍縮の枠組み作りが急務だ。米国とロシアとの間に残る唯一の核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が失効した。両国は世界の核兵器の9割近くを持つ。条約は配備戦略核弾頭数を1550発、大陸間弾道ミサイル（ICBM）などの運搬手段を800基とする目標を掲げ、核戦力を最低水準まで減らしてきた。米ロの核軍縮合意が失われるのは1972年以降初