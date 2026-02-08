福岡労働局は1月30日、県内の外国人労働者数（昨年10月末時点）を8万5385人と発表した。4年連続で過去最多を更新した。前年比12・1％（9186人）増えた。労働局の担当者は「特定技能の在留資格の伸び率が高いなど、人手不足を背景に外国労働者の受け入れが進んでいる」と説明する。