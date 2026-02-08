全国高校駅伝で5度の優勝を誇る大牟田高駅伝部監督に昨年4月、就任した。体罰問題に絡んで退職した前監督を追ってほとんどの部員が福岡県外に転校するという逆境からの船出。高校と実業団で全国制覇を経験したOBが、後輩たちに繰り返し伝えていることは、いたってシンプルだ。「自ら考え工夫し改善しながら練習しなさい」。部員の自主性を重んじる独自の指導法で名門復活を期す。