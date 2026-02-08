J3北九州はホームでの開幕戦で痛恨の逆転負けを喫した。前半32分にJ2今治から新加入した西袋（さいたい）が右CKを右足で合わせ、Jリーグ公式戦初ゴールで先制。しかしチームは直後に追いつかれ、後半にDFラインの背後を突かれて2失点した。それでも31歳の西袋は「敗戦は悔しいが、ホーム開幕戦という特別な試合で初のゴールを決められてうれしい。今後も全員でチャレンジしながら成長していけば、必然と勝利につながると思う」