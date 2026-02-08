J1福岡は7日、MF松岡大起（24）がスロバキア1部のSKスロバン・ブラチスラバに期限付き移籍すると発表した。期間は6月末まで。昨季はリーグ戦36試合に出場して1得点。3日に海外クラブへの移籍を前提にチームを離脱すると発表していた。クラブを通じて「チームとして開幕直前、目標に向かって進んでいるなかでの決断となり、簡単な選択ではありませんでしたが、その想（おも）いを尊重してくださったクラブには心から感謝していま