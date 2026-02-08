先発ローテ入りを狙う前田悠が3度目のブルペンで64球を投げ込んだ。米大リーグ・メッツの千賀に弟子入りした自主トレから取り組む新しい投球フォームを「意識しすぎた」ために感覚が狂っていたが、見守った和田球団統括本部付アドバイザーの助言で修正。投球練習後に約1時間もアドバイスしてくれた日米通算165勝左腕に「話を聞いて、いい感覚が戻ってきた」と感謝した。