JR東海によりますと、東海道新幹線は、東京周辺での降積雪の影響により、始発列車から品川駅～熱海駅間の上下で速度を落として運転すると発表しました。（2月8日午前5時30分現在） このため、この区間を走る列車に15分程度の遅れが見込まれ、JR東海では最新の状況をホームページで確認してほしいと呼びかけています。