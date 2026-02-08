［世界の星］ソフィア・ゴッジャイタリア・アルペンスキー女子コルティナダンペッツォ会場の最終点火者として聖火を受け取ると、沿道の観衆から歓声が起こった。ソフィア・ゴッジャ（３３）は、イタリア・アルペンスキー女子の歴史を切り開いてきたスターだ。初出場だった２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪女子滑降で、イタリア勢初の表彰台となる金メダル。母国での五輪開会式のクライマックスに登場し、大役を担った。幼