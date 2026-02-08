スキージャンプ・女子ノーマルヒルでは、丸山希選手（27）が銅メダルを獲得。今大会の日本勢メダル第一号となりました。今シーズンのワールドカップで6勝を挙げている丸山選手は、1回目を終え3位。メダルをかけた2回目のジャンプ。100メートルのビッグジャンプを見せた丸山選手。初出場のオリンピックで、見事銅メダルを獲得しました。丸山希選手：まさか初日で取れると思ってなかったけど、ノーマルヒルで銅メダルを取ることがで