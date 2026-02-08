競技が本格的にスタートしたミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード・男子ビッグエアで木村葵来選手（21）が金メダル、木俣椋真選手（23）が銀メダルを獲得しました。決勝の2回目を終え4位だった木村選手の3回目。90,50と、全選手の中で最高の得点をマークしてトップに立ちます。2回目を終えトップに立っていた木俣選手の3回目。惜しくも得点の更新はならず。この瞬間、木村選手の金メダル、木俣選手の銀メダルが決まりまし