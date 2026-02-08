すべての揺り戻しよ、今回こそ来い！昨年スキージャンプ界隈を震撼させたスキャンダルについてご存知でしょうか。事の発端は2025年3月にノルウェー・トロンハイムで行なわれたノルディックスキー世界選手権でのことでした。スキージャンプ界隈の強豪国のひとつであるノルウェーが、この大会においてスーツに不正な改造を施していたことが発覚したのです。スーツ検査を通過したのちの競技開始前の時間（＝隙）に、揚力が大きくなる